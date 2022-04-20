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MAD Lions расформировали состав по CS:GO

Анастасия Рацкевич
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
MAD Lions расформировали состав по CS:GO.

20 апреля в официальном Twitter-аккаунте испанской киберспортивной организации MAD Lions было опубликовано сообщение о закрытии CS:GO подразделения.

В самой организации более подробных комментариев по поводу роспуска не только ростера по CS:GO, но и целого направления не было.

Менеджмент MAD Lions пообещал помочь игрокам своего бывшего ростера в поиске «нового дома».

Ранее состав MAD Lions по CS:GO не смог пройти отбор на Intel Extreme Masters Season XVII — Dallas и европейский RMR — турнир к PGL Major Antwerp 2022.

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