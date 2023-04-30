M4ga заявил, что будет ждать третьего сезона FONBET MEDIA ELEAGUE

Стример по CS:GO Магомед m4ga Гаджиев поделился впечатлениями от участия в турнире FONBET MEDIA ELEAGUE.

«Учитывая тот факт, что в первом сезоне я не выиграл ни одной игры со своей командой, результат «ЖИ ЕСТЬ» во втором считаю хорошим. Мы заняли третье место из восьми команд, это уже хорошо. В матче против 5KABANOV где-то не хватило удачи, в большинстве моментов соперники удивляли нас своими задумками: играли агрессивно и делали все, что хотели на карте. Очень буду ждать третьего сезона FONBET MEDIA ELEAGUE! Надеюсь, что в следующем сезоне у меня получится выиграть в финале и занять первое место!» — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Турнир проходит с 28 по 30 апреля в LAN-формате в Москве. Общий призовой фонд в этом сезоне составляет 1 500 000 рублей.