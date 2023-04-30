Киберспорт
Новости
Игры
Главная
Киберспорт

Сегодня, 19:02

M4ga заявил, что будет ждать третьего сезона FONBET MEDIA ELEAGUE

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Стример по CS:GO Магомед m4ga Гаджиев поделился впечатлениями от участия в турнире FONBET MEDIA ELEAGUE.

«Учитывая тот факт, что в первом сезоне я не выиграл ни одной игры со своей командой, результат «ЖИ ЕСТЬ» во втором считаю хорошим. Мы заняли третье место из восьми команд, это уже хорошо. В матче против 5KABANOV где-то не хватило удачи, в большинстве моментов соперники удивляли нас своими задумками: играли агрессивно и делали все, что хотели на карте. Очень буду ждать третьего сезона FONBET MEDIA ELEAGUE! Надеюсь, что в следующем сезоне у меня получится выиграть в финале и занять первое место!» — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Турнир проходит с 28 по 30 апреля в LAN-формате в Москве. Общий призовой фонд в этом сезоне составляет 1 500 000 рублей.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/m4ga-ochen-budu-zhdat-tretego-sezona-fonbet-media-eleague-247425/
0
Читайте также
Федоров непобедим в плей-офф. Пришло время тренировать в НХЛ?
ЦСКА — чемпион! Безумный финальный матч Кубка Гагарина
Умер модельер Вячеслав Зайцев
В Башкирии утонула 7-летняя девочка во время игры в реке
Экс-разведчик США допустил изменение характера конфликта после Артемовска
На Украине раскритиковали Меркель за слова о попытках предотвратить конфликт с РФ
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
ЦСКА — обладатель Кубка Гагарина
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Глава МХЛ Гуськов: допинг в «Толпаре», финал не на арене «Авангарда»
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Ждем седьмой матч
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
В СКА поменяли тренеров
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мостовой отреагировал на свое появление в FIFA
Новости
RSS RSS
Все новости