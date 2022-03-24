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Сегодня, 08:19

M3C проиграли Fnatic на VCT 2022 EMEA Stage 1 Challengers

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M3C проиграли Fnatic.
Фото Twitch

M3C проиграли Fnatic в полуфинальном матче VCT 2022 EMEA Stage 1 Challengers — 1:2.

В тесной борьбе на протяжении всех трех карт победителем вышли Fnatic в результате овертаймов на карте Split. До этого момента был размен пиками с яркими хайлайтами, такими как эйс от Богдана «sheydos» Наумова на 2-й карте Bind и клатч-момент 1 в 4 пост-плент от Джейк «Boaster» Хоулетт.

M3C продолжат борьбу в нижней сетке. Первым соперником будет G2 Esports. Матч состоится сегодня, 24 марта (начало — 18.00 по московскому времени).

VCT 2022: EMEA Stage 1 Challengers проходит с 11 февраля по 27 марта. Призовой фонд турнира — 221 тысяча долларов и квота на VALORANT Champions Tour 2022: Masters Stage 1.

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