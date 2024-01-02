Люсию из GTA 6 нарисовали в разных стилях — от Disney до Рика и Морти
Пользователи Reddit изобразили главную героиню GTA 6 в различных анимационных стилях.
Люсия в различных анимационных стилях.
Фото Reddit
Автор не поскупился на различные стилистики и изобразил Люсию в образе Disney, вселенной Рика и Морти, One Piece, Naruto, Attack on Titan и др.
Ранее фанаты серии GTA попросили Rockstar добавить в игру третьего ключевого персонажа. Этим персонажем могла бы стать мама Люсии.
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