Люсию из GTA 6 нарисовали в разных стилях — от Disney до Рика и Морти

Пользователи Reddit изобразили главную героиню GTA 6 в различных анимационных стилях.

Люсия в различных анимационных стилях. Фото Reddit

Автор не поскупился на различные стилистики и изобразил Люсию в образе Disney, вселенной Рика и Морти, One Piece, Naruto, Attack on Titan и др.

Ранее фанаты серии GTA попросили Rockstar добавить в игру третьего ключевого персонажа. Этим персонажем могла бы стать мама Люсии.