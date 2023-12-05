Люсию и других персонажей GTA 6 из трейлера сделали более реальными при помощи нейросети

Один из фанатов серии Grand Theft Auto улучшил кадры из трейлера GTA 6 при помощи нейросети.

Улучшенные нейросетью кадры GTA 6. Фото Rockstar Games

Графика заметно преобразилась — персонажи новой части еще больше стали походить на настоящих людей, а трассировка лучей и отражения стали только реалистичней. Такой фанаты хотят видеть графику в GTA 6.

Улучшенные нейросетью кадры GTA 6. Фото Rockstar Games

Улучшенные нейросетью кадры GTA 6. Фото Rockstar Games

Улучшенные нейросетью кадры GTA 6. Фото Rockstar Games

Улучшенные нейросетью кадры GTA 6. Фото Rockstar Games

Релиз GTA 6 запланирован на 2025 год — игра будет временным эксклюзивом для PlayStation 5 и Xbox Series. В GTA 6, возможно, будет русский язык.