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Любительский ремейк S.T.A.L.K.E.R. выглядит не хуже второй части

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Скриншот из концепта ремейка S.T.A.L.K.E.R.
Фото Евгений Левицкий

Как известно, S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается на Unreal Engine. Но его выхода еще нужно дождаться, а вот в ремейк оригинальных «Теней Чернобыля» на том же Unreal Engine 5.2 можно поиграть уже сейчас.

Правда, для этого понадобится достаточно мощный компьютер с видеокартой не хуже RTX 3060. Кроме того, билд все еще продолжает дорабатываться и в отдельных аспектах не дотягивает до игры-прародителя.

Летом этого года GSC пыталась остановить разработку ремейка при помощи DMCA-жалоб, но моддерам удалось выйти из этой ситуации, переименовав свой проект. Предполагается, что в полной версии можно будет полноценно играть во все три «оригинальных» части S.T.A.L.K.E.R.

В свое время моддер Евгений Левицкий демонстрировал концепт-трейлер с похожим наполнением, но там речь шла только о видео, пусть и очень красивом. В эту версию «Сталкера» на Unreal поиграть не выйдет.

Источник: AP-PRO
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