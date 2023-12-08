Лучшей игрой 2023 года на The Game Awards 2023 признали RPG от Larian Studios
На церемонии The Game Awards 2023 наконец-то назвали игру года — ею ожидаемо стала Baldur's Gate 3.
Всего проект студии Larian собрал шесть наград — «Игра года», «Лучшая ролевая игра», «Лучший мультиплеер», «Лучшая поддержка сообщества», «Лучшая актерская игра» (Нил Ньюбон за роль Астариона) и «Выбор игроков».
Также с неожиданным успехом можно поздравить Alan Wake 2 — хоррор от создателей серии Max Payne собрал «Лучший арт», «Лучшую постановку» и «Лучший нарратив».
Поздравляем победителей!
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