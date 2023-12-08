Лучшей игрой 2023 года на The Game Awards 2023 признали RPG от Larian Studios

На церемонии The Game Awards 2023 наконец-то назвали игру года — ею ожидаемо стала Baldur's Gate 3.

Всего проект студии Larian собрал шесть наград — «Игра года», «Лучшая ролевая игра», «Лучший мультиплеер», «Лучшая поддержка сообщества», «Лучшая актерская игра» ( Нил Ньюбон за роль Астариона) и «Выбор игроков».

Также с неожиданным успехом можно поздравить Alan Wake 2 — хоррор от создателей серии Max Payne собрал «Лучший арт», «Лучшую постановку» и «Лучший нарратив».

Поздравляем победителей!