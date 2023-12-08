Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 07:03

Лучшей игрой 2023 года на The Game Awards 2023 признали RPG от Larian Studios

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Larian

На церемонии The Game Awards 2023 наконец-то назвали игру года — ею ожидаемо стала Baldur's Gate 3.

Alan Wake 2. Журнал Time поделился своим топом лучших игр 2023 года — Baldur's Gate 3 не стала лучшей игрой года

Всего проект студии Larian собрал шесть наград — «Игра года», «Лучшая ролевая игра», «Лучший мультиплеер», «Лучшая поддержка сообщества», «Лучшая актерская игра» (Нил Ньюбон за роль Астариона) и «Выбор игроков».

Также с неожиданным успехом можно поздравить Alan Wake 2 — хоррор от создателей серии Max Payne собрал «Лучший арт», «Лучшую постановку» и «Лучший нарратив».

Поздравляем победителей!

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
МОК не изменил рекомендации по допуску россиян на международные соревнования
«Ювентус» хочет приобрести Мюллера, когда он станет свободным агентом
Бойцы ВС РФ успешно отразили две атаки ВСУ в районе Клещеевки
Овечкин стал первым в истории российским игроком с 1500 очками в НХЛ
СК назвал причину экстренной посадки самолета в Новосибирске
УФСБ России по ДНР задержало гендиректора концерна «Железные дороги Донбасса»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Немировски отправлен в отставку в «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Водопад голов! «Спартак» — «Динамо» — 8:7 ОТ
«Калгари» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ начали активно меняться игроками
«Вегас» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Финал | Сезон 2 | Выпуск 8
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
Драку одноклубников «Коламбуса» Марченко и Мерзликинса разнял Воронков. День с Алексеем Шевченко
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Осасуна» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Даллас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Гранада»: видеообзор матча, 15-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Блэйд» от Marvel выйдет в 2024 году — игру делает студия Arkane

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости