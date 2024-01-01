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Сегодня, 22:06

Лучшая часть «Героев меча и магии» получила обновление — контента хоть отбавляй

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Horn of the Abyss team

Новый патч для Horn of the Abyss, неофициального дополнения к третьим «Героям меча и магии», принес в игру заметное количество контента.

Heroes of&nbsp;Might and Magic. Все части серии «Герои меча и магии»: от худшей к лучшей

Так, наконец-то завершилась работа над новой фракцией — «Фабрика» появилась не только с собственной линейкой войск, но и с полноценным городом в духе стимпанка. Помимо этого в обновление вошла новая кампания и редактор кампаний с поддержкой пользовательских приключений. Скачать HotA можно здесь.

Источник: h3hota
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