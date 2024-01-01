Лучшая часть «Героев меча и магии» получила обновление — контента хоть отбавляй

Новый патч для Horn of the Abyss, неофициального дополнения к третьим «Героям меча и магии», принес в игру заметное количество контента.

Так, наконец-то завершилась работа над новой фракцией — «Фабрика» появилась не только с собственной линейкой войск, но и с полноценным городом в духе стимпанка. Помимо этого в обновление вошла новая кампания и редактор кампаний с поддержкой пользовательских приключений. Скачать HotA можно здесь.