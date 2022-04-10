Киберспорт
Новости
Главная
Киберспорт

Сегодня, 12:26

Lords of the Fallen 2 официально выйдет в 2023 году для PC, PS5 и Xbox Series

Пьеретта АРКАН
Читать «СЭ» в
Lords of the Fallen 2.

Польская компания CI Games объявила, что ролевой экшен Lords of the Fallen 2 собираются выпустить в 2023 году.

Рекламная кампания, в ходе которой нам представят игровой процесс и расскажут об особенностях и функциях сиквела, стартует уже в третьем квартале 2022 года. Планируются платформы PC, PS5 и Xbox Series.

«Что касается Lords of the Fallen, эта франшиза пользуется большим признанием на рынке фэнтезийных ролевых игр. Наша цель состоит в том, чтобы гарантировать, что Lords of the Fallen 2 оправдает свое видение как самая амбициозная игра CI Games», — говорится в отчете компании.

Продолжение игры было анонсировано несколько лет назад. В течение этого времени студия уже дважды меняла команду разработчиков и переделывала все с нуля.

Тираж первой части Lords of the Fallen недавно превысил отметку в 3 миллиона.

Источник: https://www.cigames.com/wp-content/uploads/2022/04/CI-Games-Capital-Group_Annual-Management-Report-for-2021.pdf
1
0
Читайте также
Как достичь нормы в показаниях на тромбоциты? Советы врача
«Вы меня обокрали! Я считаю, что выиграл!» Катастрофа Яна, война Чимаева - что произошло на UFC 273
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Blizzard подарили месяц подписки на World of Warcraft игрокам из СНГ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости