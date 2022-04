Lords of the Fallen 2 официально выйдет в 2023 году для PC, PS5 и Xbox Series

Польская компания CI Games объявила, что ролевой экшен Lords of the Fallen 2 собираются выпустить в 2023 году.

Рекламная кампания, в ходе которой нам представят игровой процесс и расскажут об особенностях и функциях сиквела, стартует уже в третьем квартале 2022 года. Планируются платформы PC, PS5 и Xbox Series.

«Что касается Lords of the Fallen, эта франшиза пользуется большим признанием на рынке фэнтезийных ролевых игр. Наша цель состоит в том, чтобы гарантировать, что Lords of the Fallen 2 оправдает свое видение как самая амбициозная игра CI Games», — говорится в отчете компании.

Продолжение игры было анонсировано несколько лет назад. В течение этого времени студия уже дважды меняла команду разработчиков и переделывала все с нуля.

Тираж первой части Lords of the Fallen недавно превысил отметку в 3 миллиона.