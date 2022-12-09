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Сегодня, 11:10

Lollipop21k считает что в коллективах Cloud9, G2 и OG по CS:GO произойдут изменения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Профессиональный игрок состава 1win по CS:GO Игорь lollipop21k Солодков поделился мнением касательно потенциальных изменений в топ-командах.

«Какие ожидания от BLAST Premier World Final 2022? Да никаких, сейчас такая мета, что любой может выиграть любого, плюс состав участников сильный. Кто займет первое место? OG. Думаю, после турнира мы увидим решафлы в Cloud9, G2 и OG», — приводит слова Солодкова Cybersport.Metaratings.ru.

BLAST Premier: World Final 2022 пройдет с 14 по 18 декабря 2022 года в Абу-Даби. Всего на турнире выступят восемь команд: Heroic, Outsiders, FaZe, NAVI, Liquid, Vitality, G2, OG. Общий призовой фонд составит 1 миллион долларов.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/lollipop21k-ozidaet-izmeneniya-sostavov-v-cloud9-g2-i-og-56139/
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