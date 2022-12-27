Lollipop21k рассказал о целях Websterz на 2023 год

Новый игрок Websterz по CS:GO Игорь lollipop21k Солодков рассказал, что думает о вхождении в состав команды.

«Я рад [воссоединиться с бывшими тиммейтами]. Не знаю, можем ли мы соревноваться на тир-1 уровне, в свое время мы смогли достигнуть топ-21 мира. Цель команды — топ-30. Насчет ближайших турниров не знаю», — цитирует Солодкова Cybersport.Metaratings.ru.

До этого игрок выступал за 1win, которую покинул 20 числа. К Websterz он присоединился вчера, 26 декабря.