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Сегодня, 13:11

Lolipop21k будет выступать за состав Iron Branch по CS:GO

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Профессиональный игрок в CS:GO Игорь lollipop21k Солодков в ближайшее время будет выступать за состав Iron Branch, сообщает Cybersport.Metaratings.ru.

По информации источника, белорусский киберспортсмен заменит в ростере Артема kensizor Капрана, который перейдет в IKLA. Ранее украинского игрока заменял Дмитрий jR Червак. Ожидается, что состав выступит на ESL Challenger League Season 44 Europe Relegation.

На данный момент состав Iron Branch занимает 97-е место в рейтинге HLTV. Последним турниром для коллектива стал ESEA Advanced Season 44 Europe, на котором ростер занял третье место и получил путёвку на ESL Challenger League Season 44 Europe Relegation.

Источник: https://cybersport.metaratings.ru/news/lolipop21k-budet-vystupat-za-sostav-iron-branch-po-cs-go-237651/
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