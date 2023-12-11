Логотипы всех частей GTA вплоть до GTA 6 — Rockstar отошла от привычного стиля впервые за 24 года

Ажиотаж от трейлера GTA 6 не улегся до сих пор — и геймеры принялись изучать историю серии. Некоторые из них обратили внимание на то, что шрифт в логотипе игр значительно не менялся уже 24 года, начиная с GTA 3.

Логотипы GTA.

Тем не менее, GTA 6 привнесла кое-что новенькое — если все эти годы небольшая латинская цифра находилась в правом нижнем углу логотипа, то сейчас Rockstar поставила гигантскую шестерку на его фоне. Что же, это тоже инновация!