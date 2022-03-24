Liquid обыграли BIG на ESL Pro League Season 15

23 марта состоялся матч группы C в рамках ESL Pro League Season 15 между командами Liquid и BIG. Американская организация одолела своего оппонента 2-0. В расписании турнира это был последний матч дня в котором встречались номинальные кандидаты на выход в плей-офф.

Первая карта Dust 2 отошла Liquid со счетом 16-11 и даже эйс с АWP от Faven не смог что-то изменить.

Вторая карта Mirage — выбор Team Liquid прошла более напряженно и закончилась со счетом 16-12 в пользу Liquid.