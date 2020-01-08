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«Лион» и Team LDLC стали партнерами

13:00
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Французская организация Team LDLC.com и ФК «Лион» объявили о стратегическом партнерстве. По условиям сотрудничества, составы мультигейминга во всех дисциплинах будут выступать под тегом LDLC OL.

Организация переедет в новый тренировочный центр, расположенный в Лионе, где будет готовиться к сезону-2020/21. Согласно анонсу, Team LDLC хочет укрепить позиции на французской и международной киберспортивных сценах.

«Лион» пришел в киберспорт в 2017 году и подписал несколько игроков в FIFA. Среди французских клубов киберспортивные подразделения также есть у «ПСЖ» и «Монако».

Team LDLC основали в 2010 году. На данный момент у мультигейминга есть составы по CS:GO, PUBG, League of Legends, Fortnite и автомобильному симулятору VirtualDrivers.

Дополнительная информация

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/north-nanyala-trenera-dlya-sostava-po-csgo-on-rabotal-s-vratarem-sbornoi-danii-po-futbolu

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