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14 февраля, 12:15

Lies of P выложили на торренты — это лучший соулслайк 2023 года

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Lies of P.
Фото Neowiz

Lies of P от студии Neowiz появилась на торрентах — у игры отличные отзывы и оценки не только от критиков, но и от геймеров.

Lies of P.
Фото Neowiz

Игра стала бесплатной из-за ошибки разработчиков — они выложили обновление без Denuvo, что позволило хакерам моментально взломать ее. Вес игры — 40 ГБ.

Lies of P.
Фото Neowiz

Lies of P расскажет альтернативную версию сказки о Пиноккио, выполненной в сеттинге мрачного стимпанка с большими роботами.

Lies of P. Почему игра про Пиноккио — лучший соулслайк не от From Software

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