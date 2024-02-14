Lies of P выложили на торренты — это лучший соулслайк 2023 года

Lies of P от студии Neowiz появилась на торрентах — у игры отличные отзывы и оценки не только от критиков, но и от геймеров.

Lies of P. Фото Neowiz

Игра стала бесплатной из-за ошибки разработчиков — они выложили обновление без Denuvo, что позволило хакерам моментально взломать ее. Вес игры — 40 ГБ.

Lies of P. Фото Neowiz

Lies of P расскажет альтернативную версию сказки о Пиноккио, выполненной в сеттинге мрачного стимпанка с большими роботами.