Lies of P выложили на торренты — это лучший соулслайк 2023 года
Lies of P от студии Neowiz появилась на торрентах — у игры отличные отзывы и оценки не только от критиков, но и от геймеров.
Lies of P.
Фото Neowiz
Игра стала бесплатной из-за ошибки разработчиков — они выложили обновление без Denuvo, что позволило хакерам моментально взломать ее. Вес игры — 40 ГБ.
Lies of P.
Фото Neowiz
Lies of P расскажет альтернативную версию сказки о Пиноккио, выполненной в сеттинге мрачного стимпанка с большими роботами.
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