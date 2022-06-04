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Сегодня, 20:20

Лицом Эшли в ремейке Resident Evil 4 выступила датская модель Элла Фрейя

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Фотомодель Элла Фрейя.
Фото Youtube.com
Фотография Эшли.
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Модель Элла Фрейя стала лицом героини игры Resident Evil 4 Эшли. Об этом датчанка сообщила в своих соцсетях 4 июня.

«Привет, подписчики! Большое спасибо за поддержку. Я так рада присоединиться к семье Resident Evil», — написала Фрейя. YouTube-канал девушки насчитывает почти 500 тысяч подписчиков.

Ранее стало известно, что ремейк Resident Evil 4 должен выйти в марте 2023-го. Игру можно будет приобрести на ПК, Xbox Series и PS5.

3 июня в Сети появился трейлер ремейка Resident Evil 4. На одном из кадров главный герой игры Леон Кеннеди держит фотографию с Эшли.

Фотомодель Элла Фрейя.
Фотография Эшли.
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