Лица персонажей из Starfield, Uncharted, Mass Effect и других игр сделали более реальными при помощи нейросети
Команда Corridor Crew опубликовала видео, посвященное улучшению лиц персонажей при помощи нейросетей.
Разумеется, речь не идет о моддинге самих игр — изменению подвергались заранее записанные сегменты геймплея.
Фото Guerrilla Games
Результат получился впечатляющим — близкий к реальности вид обрели не только лица из Starfield, но и из более продвинутых в плане графики проектов вроде Horizon: Forbidden West.
Фото Naughty Dog.
Впрочем, нашлись и критики, указывающие на неестественность некоторых «улучшенных» героев и утрату характерных особенностей их внешности.
Источник: YouTube
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