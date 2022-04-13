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Сегодня, 13:48

LGD одержали четвертую победу подряд на DPC China1st Division

Читать «СЭ» в
ESL One Stockholm Major.

В первом дивизионе лиги DPC Китая прошел матч между LGD и LBZS. Игра закончилась победой LGD со счетом 2:0.

Первая карта прошла cо счетом 17:9 в пользу LGD и продлилась всего 25 минут. Вторая карта закончилась со счетом 31:15 в пользу LGD.

Эта победа гарантирует LGD место на предстоящем ESL One Stockholm Major.

Матчи первого дивизиона Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 2 для Китая проходят с 15 марта по 22 апреля в онлайне. Восемь команд разыгрывают призовой фонд в размере 280 000 долларов США, а также четыре слота на мейджоре.

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