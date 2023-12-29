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Лев Яшин — центральный защитник: EA выпустила специальную карточку вратаря для режима Ultimate team

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Лев Яшин.
Фото Дмитрий Донской, архив «СЭ»

В футбольном симуляторе EA FC24 появилась специальная карточка легендарного советского голкипера Льва Яшина.

В специальной карточке из серии Winter Wildcards Яшину изменили позицию — он стал центральным защитником. Рейтинг карточки — 93.

О появлении карточки в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба сборной России по футболу.

В 1963 году Яшин стал обладателем «Золотого мяча». Голкипер 5 раз становился чемпионом СССР, трижды выигрывал Кубок страны. В составе сборной СССР Яшин завоевал золото Олимпады-1956 и выиграл чемпионат Европы-1960.

Лев Яшин
Футбол
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