Легостаев — об IEM Katowice: «OG, C9 и Fnatic будут радовать нас неожиданными результатами»

Тренер K23 по дисциплине CS:GO и комментатор Павел Легостаев ответил на вопрос, у кого хорошие шансы одержать победу на IEM Katowice-2023.

«Сложно выделить кого-то одного в стадии Play-in. Думаю, что все команды из верхней части рейтинга могут создать достойную конкуренцию, поэтому проще разделить все команды на две группы. Это те, кто уже доказали свои намерения. Начнем с первой группы команд, из них можно выделить: OG, Spirit, ENCE и FURIA. Degster и КО показали хорошую игру на последнем турнире, остальные же со стабильными составами двигаются в нужном направлении. Во второй группе можно выделить C9. Сейчас абсолютно непонятно, как команда будет играть, учитывая замену. Остальные же выглядят абсолютно неопределенно. Думаю OG, C9 и Fnatic будут радовать нас неожиданными результатами», — приводит Metaratings.ru слова Легостаева.

IEM Katowice-2023 проходит с 1 по 12 февраля в Польше. В основной стадии турнира принимают участие 16 команд. Призовой фонд составит 1 миллион долларов.