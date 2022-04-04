LEGO Star Wars: The Skywalker Saga получила положительные отзывы критиков

5 апреля 2022 года в релиз выйдет LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. Критики называют игру лучшей из серии игр LEGO и игр по вселенной Star Wars.

Подавляющее большинство игровых издательств среди которых IGN, Game Informer и Metro Game Central поставили высочайшие оценки новой игре по вселенной Star Wars из серии LEGO.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga — компьютерная игра в жанре action-adventure. В качестве разработчика выступает компания Traveller's Tales, а в качестве издателя — Warner Bros. Interactive Entertainment. В игре были адаптированы все девять фильмов «Звёздных войн» из серии фильмов «Сага Скайуокеров». Также в ней будут присутствовать дополнения по ряду других проектов, входящие в Deluxe-издание.

Гэсэр Галсанов