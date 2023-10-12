Легендарную «Сан Андреас» запустили на умных часах

GTA: San Andreas становится мульти-платформенной в самом широком смысле — теперь в нее можно поиграть даже на умных часах.

Запустить игру таким способом удалось ютуберу с канала Full Android Smartwatch — для управления парень использовал мини-геймпад от 8bitDo.

GTA стабильно работает и не выдает багов или игровых артефактов, а значит полностью готова к прохождению. Единственный вопрос заключается только в том, зачем так извращаться над своими глазами.