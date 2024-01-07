Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 13:35

Легендарную новеллу от русских разработчиков ждет продолжение

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Бесконечное лето.
Фото Soviet Games

Soviet Games анонсировали новый контент во вселенной «Бесконечного лета».

Бесконечное лето.
Фото Soviet Games

«Вы можете ожидать различных проектов по вселенной «Бесконечного Лета» от нас и не только. Некоторые, уверены, станут для вас (как и для нас) сюрпризом!» — сообщение в официальной группе Soviet Games.

Подробностей пока нет, однако их наверняка можно будет ожидать уже в ближайшее время.

Бесконечное лето.
Фото Soviet Games

Бесконечное лето — бесплатная визуальная новелла, в которой главному герою посчастливилось перенестись во времени и попасть в пионерский лагерь «Совёнок». Там его ждут приключения, настоящая любовь и мистические тайны.

1
1
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Олимпийский чемпион Васильев рассказал, что ему предлагали 10 тысяч долларов за убийство
Фируджа и Гукеш стали участниками турнира претендентов благодаря проблемам в регламент ФИДЕ
Российская шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в возрасте 20 лет
Путин рассказал о возвращении в Россию иконы из Нью-Йорка
Военные ВСУ отказываются участвовать в боях в Крынках
Патриарх Кирилл поздравил православных христиан с Рождеством
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Тяжело ли живется «Автомобилисту»
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Лас-Пальмас» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Александр Радулов не продлевает контракт с «Ак Барсом»
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Атлетико»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Мальорка»: видеообзор матча, 19-й тур чемпионата Испании
«Ванкувер» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
Илья Самсонов — на драфте отказов
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
Форвард Меркулов дебютировал в «Бостоне»
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дополнение к главному эксклюзиву Sony может «покалечить» геймеров

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости