Легендарная игра Хидео Кодзимы получит переиздание

Испанское издание Areajugones рассказало, что ремейк Metal Gear Solid 1 находится в разработке уже «несколько лет». Прямо сейчас Konami занимается завершением работы на ремейком более популярной Metal Gear Solid 3, после чего вплотную возьмется за переиздание первой части.

По имеющейся информации, ремейк будет эксклюзивом PlayStation 5. Но учитывая что ПК-игроки все-таки получили Horizon, Last of Us и God of War — вероятно, что рано или поздно платформу посетит и обновленный Metal Gear Solid.