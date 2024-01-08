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Сегодня, 14:41

Легендарная игра Хидео Кодзимы получит переиздание

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Фото Konami

Испанское издание Areajugones рассказало, что ремейк Metal Gear Solid 1 находится в разработке уже «несколько лет». Прямо сейчас Konami занимается завершением работы на ремейком более популярной Metal Gear Solid 3, после чего вплотную возьмется за переиздание первой части.

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По имеющейся информации, ремейк будет эксклюзивом PlayStation 5. Но учитывая что ПК-игроки все-таки получили Horizon, Last of Us и God of War — вероятно, что рано или поздно платформу посетит и обновленный Metal Gear Solid.

Источник: areajugones
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