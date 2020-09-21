«LawLiet» выиграл Warcraft Survival Battle Reforged Invitational

Корейский киберспортсмен Жо Жу «LawLiet» Ен победил Пак «Lyn» Джуна в финале Warcraft Survival Battle Reforged Invitational. Season 2. Ен завершил встречу со счетом 4:1 и стал чемпионом турнира.

«LawLiet» получил 4,3 тысячи долларов за победу, а его оппонент заработал 2,1 тысячи за второе место. Украинский игрок Андрей «Foggy» Корень занял третье место на чемпионате, уступив Ену в финале виннеров со счетом 2:3, а затем проиграв Джуну в финале нижней сетки. Российский киберспортсмен Сергей «HawK» Щербаков занял 13-16 место в таблице лидеров.

Второй сезон Warcraft Survival Battle Reforged Invitational прошел с 31 августа по 20 сентября в онлайне. В турнире поучаствовало 16 игроков, а призовой фонд составил 8,6 тысяч долларов.