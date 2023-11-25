Ларе Крофт не повезло — сценарий сериала по игре напишет сценарист провалившегося «Капитан Марвел 2»

Стало известно, что к команде находящегося в производстве сериала по «Расхитительнице гробниц» от Amazon присоединился новый сценарист.

Меган Макдоннелл писала сценарии для сериала «ВандаВижен» и фильма «Капитан Марвел 2», кассовые сборы которого обернулись настоящей финансовой катастрофой. Надо ли говорить, что фанаты оригинальной игровой серии восприняли эту новость без энтузиазма? Стоит заметить, что Макдонелл будет работать с другими авторами в формате «Writing Room».