Курицы научились плавать, а из бомбы можно сделать спиннер — в Counter-Strike 2 вышло обновление
Самый ожидаемый киберспортивный шутер от Valve обновили. В новом патче столько изменений, что мы решили перечислить их вкратце.
— добавили обновленные карты Anubis и Ancient;
— убрали режим «Напарники»;
— убрали карты Vertigo и Overpass;
— коктейли Молотова теперь не горят в воде;
— появилась возможность осматривать и крутить в руках бомбы;
— курицы на картах научились плавать!
Кроме этого, в игру также могут ввести список лидеров и рейтинг-сезоны. Об этом стало известно от популярного датамайнера ThourCS. Дата релиза Counter-Strike 2 пока не известна, однако Valve говорила, что полноценный релиз игры состоится летом 2023 года.
(Владислав Шалганов)
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