Видеоигры
Новости
Главная
Видеоигры

Сегодня, 20:13

Культовый Hitman: Blood Money выйдет на iOS и Android

Владислав Шалганов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Hitman: Blood Money.
Фото IO Interactive A/S

Горячо любимая геймерами часть про лысого киллера посетит смартфоны уже 30 ноября.

В обновленной версии для iOS и Android появится чутье из последних игр серии Hitman, а также обновленная и более удобная мини-карта. Также будет возможность подключить к телефону клавиатуру и мышь.

Позже игра также появится на Nintendo Switch, однако точная дата релиза пока неизвестна. Hitman: Blood Money выйдет 30 ноября на iOS и Android, позже на Switch

0
Видеоигры: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь
Читайте также
Медведев заработал 780 тысяч долларов за два матча на ATP Finals 2023
Sky Sport: Сперцян является для «Ювентуса» первой альтернативой Берарди в январе
Байден в очередной раз назвал Си Цзиньпина диктатором
Пленный солдат ВСУ отказался от обмена и решил остаться в России
Брошенная сыном в Мексике пенсионерка находится в Москве
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
EPICENTER: Moscow - главное киберспортивное событие в России
Гранд-финал турнира EPICENTER по CS:GO
Защитник, попавший в скандал в США, едет в «Ак Барс»
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
Дерби «Спартак» — «Динамо» и другие события дня в КХЛ
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Суперниндзя | Сезон 2 | Выпуск 6
Россия уже не лидер фигурного катания? Что с Тутберидзе?
Панарин набирает очки в 14 матчах подряд
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Трагедия в любительском матче
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

S.T.A.L.K.E.R. 2 можно будет купить в России

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости