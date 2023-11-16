Культовый Hitman: Blood Money выйдет на iOS и Android

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Горячо любимая геймерами часть про лысого киллера посетит смартфоны уже 30 ноября.

В обновленной версии для iOS и Android появится чутье из последних игр серии Hitman, а также обновленная и более удобная мини-карта. Также будет возможность подключить к телефону клавиатуру и мышь.

Позже игра также появится на Nintendo Switch, однако точная дата релиза пока неизвестна. Hitman: Blood Money выйдет 30 ноября на iOS и Android, позже на Switch