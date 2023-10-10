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Сегодня, 19:35

Культовые мобильные игры Clash of Clans и Clash Royale выйдут на ПК

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Clash Of Clans.
Фото Supercell

Мобильные игры, похоже, снова в моде — градостроительный симулятор Clash of Clans и стратегия Clash Royale выйдут на ПК.

Clash Of Clans.
Фото Supercell

Игры от финской студии Supercell станут доступны на компьютере в рамках инициативы Google Play Games.

Авторы планируют немного изменить их — улучшить визуал, добавить поддержку мышки и клавиатуры, а также повысить производительность.

Clash Of Clans.
Фото Supercell

Clash of Clans вышла в 2012 году и имела невероятный успех. Проект не только стал финансово успешным, но и породил много градостроительных клонов, пытающихся скопировать удачную формулу игры.

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