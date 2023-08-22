Круче, чем косплей: художник создал сексуальную модель героини из аниме Cyberpunk: Edgerunners
Аниме Cyberpunk: Edgerunners пришлось по вкусу как геймерам, так и обычной аудитории, и не в последнюю очередь за счет ярких персонажей — например, нетраннера Люси.
Сейчас Люси изобразили настолько реалистично, что поневоле задаешься вопросом — это еще 3D-модель или уже косплей?
Люси из Cyberpunk: Edgerunners.
Люси из Cyberpunk: Edgerunners.
Люси из Cyberpunk: Edgerunners.
Люси из Cyberpunk: Edgerunners.
Люси из Cyberpunk: Edgerunners.
Люси из Cyberpunk: Edgerunners.
Люси из Cyberpunk: Edgerunners.
Источник: TG-канал Epic Game Store
Новости