Круче, чем косплей: художник создал сексуальную модель героини из аниме Cyberpunk: Edgerunners

Аниме Cyberpunk: Edgerunners пришлось по вкусу как геймерам, так и обычной аудитории, и не в последнюю очередь за счет ярких персонажей — например, нетраннера Люси.

Сейчас Люси изобразили настолько реалистично, что поневоле задаешься вопросом — это еще 3D-модель или уже косплей?

Люси из Cyberpunk: Edgerunners.

Люси из Cyberpunk: Edgerunners.

Люси из Cyberpunk: Edgerunners.

Люси из Cyberpunk: Edgerunners.

Люси из Cyberpunk: Edgerunners.

Люси из Cyberpunk: Edgerunners.