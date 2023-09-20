Критики в восторге от Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

В сети появились первые оценки нового дополнения Cyberpunk 2077.

Cyberpunk 2077. Фото CD Project Red

Критики очень высоко оценили сюжет игры, ее персонажей, миссии и улучшенный геймплей. Из минусов отметили технические баги; побочные задания, которые не особо влияют на сюжет; слабо выполненное древо способностей для биочипа и недостаточное количество вариантов ответа в некоторых диалогах.

Дополнение выйдет уже 26 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.