Критики в восторге от Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
В сети появились первые оценки нового дополнения Cyberpunk 2077.
Cyberpunk 2077.
Фото CD Project Red
Критики очень высоко оценили сюжет игры, ее персонажей, миссии и улучшенный геймплей. Из минусов отметили технические баги; побочные задания, которые не особо влияют на сюжет; слабо выполненное древо способностей для биочипа и недостаточное количество вариантов ответа в некоторых диалогах.
Дополнение выйдет уже 26 сентября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Новости