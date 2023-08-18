Кратос еще не на пенсии — новый God of War уже в разработке

Студия Santa Monica ищет геймдизайнера, который хорошо разбирается в God of War и God of War: Ragnarok. В частности, от нового сотрудника потребуется глубокое понимание боевой системы, механик и врагов в этих играх.

Скорее всего, это означает, что следующая часть серии уже находится на ранних стадиях разработки, — трудно представить, что в Santa Monica решили в точности повторить боевку God of War в совершенно новом проекте.