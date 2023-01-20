Petushara: «Слышал, что ранее Hydra была замешана в 322-матчах»

Стример и профессиональный киберспортсмен Владислав Petushara Козловский поделился мнением по поводу дисквалификации HYDRA c Neon League из-за подозрений в договорном матче.

«Посмотрел данное видео. Не вижу ничего подозрительного в этом. Думаю, если это все доказательства организаторов, то они необоснованны. Но ранее я слышал, что тег HYDRA был замешан в 322-матчах. Я говорю про тот состав, который состоял из киргизов», — цитирует Козловского Cybersport.Metaratings.ru.

Ранее HYDRA была дисквалифицирована с турнира Neon League из-за подозрений в договорном матче.