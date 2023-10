Коробки со S.T.A.L.K.E.R. 2 были замечены в Америке — игра находится в разделе «скоро выйдет»

Сеть американских магазинов Gamestop выставила коробки с игрой S.T.A.L.K.E.R. 2 на витрины с подписью «скоро выйдет».

S.T.A.L.K.E.R. 2. Фото Gamestop

Подробностей не так много — нет ни цены, ни примерной даты выхода, но шутер находится в одном разделе с играми, которые выйдут до конца 2024 года. Среди них Prince Of Persia: The Lost Crown, Alone In The Dark и Gothic 1 Remake.

Ранее стало известно, что играбельная демо-версия S.T.A.L.K.E.R. 2 появится на польской выставке PGA 2023. Релиз игры запланирован на первую половину 2024 года.