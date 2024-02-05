Консоли и ПК больше не нужны — GTA 5 «летает» на телефонах

GTA 5 продолжает осваивать новые платформы — игру удалось запустить на смартфоне под управлением операционной системы Android.

Разумеется, это происходило и раньше, но тогда речи о приличной и стабильной производительности просто не шло.

Сейчас же энтузиастам удалось добиться почти стабильного показателя в 30 FPS. Для этого понадобился мощный смартфон Nubia Z50 на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и 12 гигабайтов ОЗУ, а также эмулятор Winlator 5.0 — последний показал лучшие результаты в сравнении с эмулятором Mobox.