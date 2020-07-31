Конгресс США отказался запрещать военным стримить на Twitch и спонсировать киберспорт

Члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали против поправки, которая ограничила был присутствие военных на Twitch, а также в киберспорте и видеоиграх. Об этом сообщил портал PC Gamer.

22 июля член Палаты представителей Александрия Окасио-Кортес внесла проект поправки в законодательство, которая запретит вооруженным силам использовать бюджетные средства на «поддержание присутствия на Twitch и других стриминговых платформах, а также в любой видеоигре или киберспорте». Главная цель политика — предотвратить вербовку молодых людей и несовершеннолетних.

За поправку проголосовали 126 конгрессменов, против — 292. После окончания сессии Окасио-Кортес отметила необходимость повышения технической грамотности законодателей — ей пришлось объяснять конгрессменам, что такое Twitch.