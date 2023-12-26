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Концовки GTA 5 должны были быть кровавее — об этом узнали из сливов

Владислав Шалганов
Корреспондент
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GTA 5.
Фото Rockstar Games

Геймеры продолжают разгребать данные после крупной утечки Rockstar Games. В строчках кода нашли ранние варианты концовок игры, которые оказались куда кровавее вошедших в финальную версию игры.

GTA 5.
Фото Rockstar Games

Так, в концовке «А», где Франклину предстоит убить Тревора, второй случайно замораживает себя жидким азотом, после чего Майкл разбивает его обледеневшую голову на множество осколков. В финальной версии игры обессиленный Тревор сгорает заживо, врезавшись в бензовоз.

GTA 5.
Фото Rockstar Games

В концовке «В» Франклин решает предать Майкла, сбрасывая его на лопасти полицейского вертолета, а в концовке «С», возможно, была предусмотрена смерть Франклина — вместо него игроку бы дали поуправлять Ламаром, лучшим другом главного героя.

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