Компания Tencent приобрела Tequila Works

Китайская корпорация Tencent сообщила, что приобрела контрольный пакет акций Tequila Works. Студия известна такими играми как RiME и грядущей Song of Nunu.

Генеральный директор Tequila Works Рауль Рубио сказал, что редко можно найти такого партнера, как Tencent.

«Это партнер, который может оценить ценность лучших творческих талантов. Тот, который уважает нашу независимость и творческую свободу. Это партнерство позволит нам сосредоточиться на том, чтобы вывести оригинальные IP-адреса, которыми мы известны, на большую высоту и создать лучший опыт, о котором мы можем мечтать», — сказал Рубио.

Компания Tequila Works со штаб-квартирой в Мадриде, основанная в 2009 году, — создатель таких игр, как RiME, Deadlight, GYLT, The Sexy Brutale, The Invisible Hours и готовящейся к выходу Song of Nunu.