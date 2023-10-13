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Сегодня, 15:36

Компания Abobe, создавшая Photoshop, показала платье, которое моментально меняет цвет по нажатию кнопки

Богдан Виноградов
Корреспондент
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Project Primrose.
Фото Adobe

Компания Adobe, более всего известная программами вроде Photoshop и Illustrator, показала концепт действительно удивительного платья. Благодаря сотням светоотражающих жидкокристаллических модулей оно мгновенно меняет не только цвет, но и узоры — буквально по нажатию кнопки.

В компании считают, что в будущем подобная технология будет использоваться очень широко — от дизайна одежды до интерьеров. Разумеется, подобные новинки не появятся в магазинах завтра или послезавтра. Тем не менее, даже концепт выглядит очень впечатляюще.

Источник: YouTube
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