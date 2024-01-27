TheCraggy: «OG рановато сражаться с коллективами тир-1 уровня. Нужно больше практики»

Профессиональный комментатор по CS2 Александр TheCraggy Думенко оценил игру OG на BLAST.

«Сложно сказать, чего не хватило OG на BLAST. Пока рановато сражаться с коллективами тир-1 уровня, нужно больше практики и тренировок. Также у игроков много проблем, которые нужно исправлять. Отмечу, что Никита Heavygod Мартыненко очень сильный аимер», — сказал Думенко Cybersport.Metaratings.ru.