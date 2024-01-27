Santa: «RAMZES666 всегда мешали играть две вещи. Нестабильность и жадный геймплей»

Аналитик и комментатор Александр Santa Колтан поделился мнением об игре RAMZES666.

— В этой игре всегда мешали играть две вещи. Первая — это нестабильность. Рома может сыграть как очень хорошо, выиграв невыигрываемое под нереальным давлением, так и наоборот, разойдясь на мемы в интернете. RAMZES666 уже готов составить конкуренцию Arteezy и EternaLEnVy по игровым смешным моментам.

Вторая — это игра 4+1 и чрезмерно жадный геймплей. Dota 2 сейчас слишком командная, чтобы делать упор лишь на одного кора. Такую стратегию слишком просто законтрить, потому что всегда есть одно слабое место, в которое можно бить и побеждать, — сказал Колтан Cybersport.Metaratings.ru.