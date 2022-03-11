Команда Team Spirit переедет в Сербию, но киберспортсмены не будут менять гражданство

Российская киберспортивная организация Team Spirit временно перевезла свой состав по Dota 2 в Сербию, однако отметила, что игроки не собираются получать местное или какое-либо иное гражданство, сообщает ТАСС.

Пресс-служба команды сообщила, что на данный момент состав просто находится на буткемпе в Европе, где меньше пинг и проще получать визы для дальнейших разъездов. Также организация не планирует избавляться от ассоциаций со странами СНГ, Украиной или Россией.

В прошлом году российская команда Team Spirit по Dota 2 стала победителем крупнейшего международного турнира The International, забрав рекордный призовой фонд в 18 миллионов долларов. Ближайшим турниром для команды является Dota Pro Circuit, который стартует 18 марта.