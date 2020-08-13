Команда «MakataO» победила на Twitch Rivals по Call of Duty: Warzone
16:02
Коллектив Дмитрия «MakataO» Пустоварова стал чемпионом Twitch Rivals по Call of Duty: Warzone для игроков из Европы. За победу команда получила 9 тысяч долларов и 1,8 тысяч бонусных призовых.
Состав Пустоварова набрал 373 очка на турнире. 6 очков до победы не хватило команде Дмитрия «Recrent» Осинцева — она набрала 367 баллов и заняла вторую строчку на чемпионате. В сумме коллектив Осинцева заработал столько же призовых, сколько и состав «MakataO». За второе место он получил 6 тысяч долларов, а за бонусные награды — 4,8 тысяч.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/games/news/komanda-makatao-pobedila-na-twitch-rivals-po-call-of-duty-warzone
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