Команда «MakataO» победила на Twitch Rivals по Call of Duty: Warzone

Коллектив Дмитрия «MakataO» Пустоварова стал чемпионом Twitch Rivals по Call of Duty: Warzone для игроков из Европы. За победу команда получила 9 тысяч долларов и 1,8 тысяч бонусных призовых.

Состав Пустоварова набрал 373 очка на турнире. 6 очков до победы не хватило команде Дмитрия «Recrent» Осинцева — она набрала 367 баллов и заняла вторую строчку на чемпионате. В сумме коллектив Осинцева заработал столько же призовых, сколько и состав «MakataO». За второе место он получил 6 тысяч долларов, а за бонусные награды — 4,8 тысяч.