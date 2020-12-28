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Команда Кулижникова проиграла на турнире по Counter-Strike. Видео

Второй матч «Лиги звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive завершился уверенной победой команды Rugby Tacklers (регби) над Speed Skaters (конькобежцы) со счетом 16:2, информирует Московский киберспорт.

Регбисты получили 3 очка и за счет лучшей разницы победных раундов возглавили турнирную таблицу, потеснив с первого места команду баскетболистов.

За конькобежцев играли Павел Кулижников, Руслан Мурашов, Виктор Муштаков, Данил Алдошкин, Александр Подольский, Николай Трусов и Егор Юнин.

Команду регби представляли Кирилл Зиновьев, Артур Неду, Александр Македонский, Денис Чупин и Даниил Шарабуркин.

«Лига звезд спорта» будет продолжаться до 30 июня 2021 года. В ней принимают участие представители 16 видов спорта, каждая команда сыграет с каждой по одному матчу.

Дополнительная информация:

https://cybermos.ru/news/cybersport/komanda-regbi-nachala-vystuplenie-v-lige-zvezd-sporta-s-uverennoy-pobedy/

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