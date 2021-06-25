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Команда Дмитрия Алиева и Владимира Морозова поборются за второе место в «Лиге звезд спорта» по CS:GO

21:37

В единственном матче игрового уик-энда «Лиги звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive встретятся фигуристы Figure Skaters и конькобежцы Speed Skaters. Команды занимают третью и четвертую строчку турнирной таблицы и имеют почти одинаковую статистику по победам и поражениям — 6-4 у фигуристов и 6-3 у конькобежцев (у них одна игра в запасе).

В случае победы Figure Skaters вместе с Дмитрием Алиевым и Владимиром Морозовым займут второе место в лиге, отодвинув на третью строчку регбистов Rugby Tacklers. Их отрыв от лидера — футболистов Strikers — будет всего два очка. Если сильнее окажутся Speed Skaters — они займут либо второе, либо третье место, в зависимости от разницы выигранных и проигранных раундов.

В настоящий момент Figure Skaters демонстрируют хорошую форму с четырьмя победами подряд. Как будут развиваться события в противостоянии этих команд — узнаем 27 июня, в 19:20.

Все матчи можно посмотреть на официальном сайте Лиги, в сообществе «Московского Киберспорта» «ВКонтакте» и в мобильном приложении Триколор на канале «Игра».

«Лига звезд спорта» по Counter-Strike: Global Offensive проводится в рамках проекта «Московский киберспорт», организованного Федерацией компьютерного спорта города Москвы при поддержке Департамента спорта города Москвы.

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