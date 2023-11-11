Коллекционер купил скин на АК-47 в Counter-Strike 2 за 15 миллионов рублей

Цены на скины в Counter-Strike 2 продолжают поражать воображение. Один из коллекционеров приобрел скин АК-47 Вулкан за 15 миллионов рублей.

Причина такой стоимости в наклейках — автомат был обклеен голографическими стикерами Titan. Цена одного такого стикера может достигать 100 тысяч долларов.

Версия автомата самого простого качества (поношенное) без наклеек все еще способна ударить по карману рядовому геймеру — скин стоит почти 18 тысяч рублей.