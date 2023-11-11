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Коллекционер купил скин на АК-47 в Counter-Strike 2 за 15 миллионов рублей

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Counter-Strike 2.
Фото Valve

Цены на скины в Counter-Strike 2 продолжают поражать воображение. Один из коллекционеров приобрел скин АК-47 Вулкан за 15 миллионов рублей.

Причина такой стоимости в наклейках — автомат был обклеен голографическими стикерами Titan. Цена одного такого стикера может достигать 100 тысяч долларов.

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Версия автомата самого простого качества (поношенное) без наклеек все еще способна ударить по карману рядовому геймеру — скин стоит почти 18 тысяч рублей.

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