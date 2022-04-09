Количество русскоязычных стримеров в Trovo выросло на 446 процентов

На стриминговой платформе Trovo c 24 февраля количество русскоязычных стримеров увеличилось с 1600 до 9200. Данные были получены в результате исследования проведенного компанией Stream Hatchet.

Тем временем количество стримеров из России на твиче сократилось с 43 000 до 31 000. Таким образом твич потерял 28% российских стримеров начиная с 24 февраля. Подобные события Stream Hatchet связывает с приостановкой всех выплат стримерам из России в соответствии с международными санкциями.

Trovo во многом является аналогом Twitch. Площадки похожи интерфейсом, контентным наполнением и даже программами привлечения пользователей.