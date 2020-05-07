Количество игроков в Fortnite превысило 350 миллионов
16:35
Более 350 млн человек зарегистрированы в Fortnite, суммарно они провели в игре 3,2 миллиарда часов. За год «королевская битва» увеличила аудиторию на 100 млн пользователей.
6 мая Epic Games анонсировала «Королевскую вечеринку» в Fortnite. В рамках события в прямом эфире выступят диджеи Dillon Francis, Steve Aoki и deadmau5. Участники ивента получат внутриигровые награды и смогут поучаствовать в особых соревнованиях.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/fortnite/news/kolichestvo-igrokov-v-fortnite-prevysilo-350-millionov