Количество игроков в Fortnite превысило 350 миллионов

Более 350 млн человек зарегистрированы в Fortnite, суммарно они провели в игре 3,2 миллиарда часов. За год «королевская битва» увеличила аудиторию на 100 млн пользователей.

6 мая Epic Games анонсировала «Королевскую вечеринку» в Fortnite. В рамках события в прямом эфире выступят диджеи Dillon Francis, Steve Aoki и deadmau5. Участники ивента получат внутриигровые награды и смогут поучаствовать в особых соревнованиях.