Классическая Tomb Raider с Ларой Крофт получит свой ремастер

На Nintendo Direct анонсировали переиздание классической трилогии Tomb Raider.

Разработчики существенно обновили графику классического экшена — улучшили модели персонажей и врагов, текстуры и внешность самой Лары Крофт. В остальном игру оставили без изменений.

Tomb Raider. Фото Eidos

Оригинальная первая часть Tomb Raider вышла в 1996 году и стала одним из родоначальников жанра шутера от третьего лица. Игра имела невероятный успех и, в последствии, переросла в медиа-франшизы, о которых слышно и по сей день.

Shadow of the Tomb Raider. Фото Eidos

Прикоснуться к обновленной классике можно будет 14 февраля 2024 года. Ремастер выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.