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Сегодня, 16:39

Классическая Tomb Raider с Ларой Крофт получит свой ремастер

Владислав Шалганов
Корреспондент
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Tomb Raider.
Фото Raiding the Globe
Tomb Raider.
Фото Eidos
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На Nintendo Direct анонсировали переиздание классической трилогии Tomb Raider.

Разработчики существенно обновили графику классического экшена — улучшили модели персонажей и врагов, текстуры и внешность самой Лары Крофт. В остальном игру оставили без изменений.

Tomb Raider.
Фото Eidos

Оригинальная первая часть Tomb Raider вышла в 1996 году и стала одним из родоначальников жанра шутера от третьего лица. Игра имела невероятный успех и, в последствии, переросла в медиа-франшизы, о которых слышно и по сей день.

Shadow of the Tomb Raider.
Фото Eidos

Прикоснуться к обновленной классике можно будет 14 февраля 2024 года. Ремастер выйдет на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch.

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